Galeone: «Allegri e Gasperini tra i migliori in assoluto» - Calcio News 24

Giovanni Galeone, ex allenatore, ha parlato a Tuttosport dei suoi due ex allievi Gasperini e Allegri che domenica si affronteranno in Juve-Atalanta

Giovanni Galeone, ex allenatore, ha parlato a Tuttosport dei suoi due ex allievi Gasperini e Allegri che domenica si affronteranno in Juve-Atalanta. Le sue dichiarazioni:

GASP-ALLEGRI – «Allegri e Gasperini sono in assoluto tra i migliori tecnici in circolazione. Ho avuto entrambi da giocatori e già allora erano due allenatori in campo. Sia Max sia Piero avevano la grande qualità di saper leggere la partita a gara in corso, capendo subito dove poter far male agli avversari».

DIFFERENZE – «Gasp è più metodico, a tratti spigoloso ma molto concreto e attento in tutto quello che fa. Fin da ragazzo ha sempre avuto un carattere forte; mentre Max era più fantasioso. L’ha un po’ persa quella fantasia da allenatore ultimamente, che peccato…».

MERCATO JUVE – «Max non ha molta qualità tecnica a disposizione per sviluppare un certo tipo di gioco. Ha giocatori di forza e potenza come Chiesa, quando sta bene, e Kostic. Sugli esterni non ha gente che salti l’uomo facilmente e dotati di grande dribbling per creare superiorità numerica. In mezzo gli manca un totem. In passato l’ho martellato di prendere Milinkovic Savic e Berardi, perché gli servivano giocatori del genere. Per la Juve sarebbero perfetti Gnabry (Bayern) o Saka (Arsenal), ma costano…».