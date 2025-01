Garnacho Napoli, pressing per il giocatore del Manchester United: mega offerta per chiudere subito l’affare

Garnacho Napoli, offerti 45 milioni di euro. Per il giocatore le richieste sfiorano i 60 milioni (e occhio anche alla concorenza)

Garnacho è l’obiettivo principale del Napoli, e gli azzurri hanno voluto alzare la propria offerta. Ecco il punto raccontato da Alfredo Pedullà.

LA SITUAZIONE – Garnacho, esclusiva di Criscitiello di ieri mattina: il Napoli è già arrivato a 45 milioni di euro, bonus compresi. La richiesta è superiore ai 60 milioni di sterline, ma può scendere. Per Conte il classe 2004 è primo della lista per distacco, le altre sarebbero alternative. Anche la Juventus ci ha pensato, ma per giugno