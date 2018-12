Gian Piero Gasperini ha preso parola in conferenza stampa alla vigilia di Atalanta-Lazio: le sue dichiarazioni

L’Atalanta, dopo la vittoria in trasferta ottenuta a Udine domenica scorsa, è attesa domani dall’impegno casalingo contro la Lazio. Uno scontro diretto per l’Europa, con i nerazzurri a 21 punti e i biancocelesti – con sguardo Champions – a 25. L’allenatore della Dea, Gian Piero Gasperini, intervenuto in conferenza stampa, ha presentato così la gara: «La Lazio è una squadra importante, come le altre che lottano per la Champions: mi aspetto una partita combattuta e con delle difficoltà. Ma a questo punto della stagione mi attendo delle risposte dal campo. E vincere partite come queste fa aumentare l’autostima».

Gasperini ha poi continuato: «Due anni fa avevamo perso entrambe le partite, nello scorso campionato erano arrivati due pareggi, vediamo quest’anno. La Lazio viene da un periodo non brillante di risultati, ma questo non vuol dire niente. E’ una squadra che per caratteristiche può creare difficoltà, ma anche noi possiamo crearle dei fastidi. Noi dobbiamo cercare di ripetere le prestazioni fatte contro le squadre importanti, proponendo tutte le nostre migliori caratteristiche. La classifica? E’ molto corta, si farà il punto a fine andata».