Gasperini Atalanta, in estate il prolungamento fino al 2024

Gasperini e l’Atalanta ancora insieme: il rinnovo è solo una formalità, il tecnico allungherà come ogni anno di altri dodici mesi mantenendo una scadenza triennale con il club nerazzurro

L’Atalanta nel mese di giugno prolungherà il contratto di Gian Piero Gasperini di un altro anno, mantenendo il canonico impegno reciproco triennale, spostando la scadenza al 2024 con opzione di un’altra stagione per il club nerazzurro. Le basi sono già concordate, la firma una formalità. Una non notizia, succede tutte le estati, dal 2017, senza annunci mediatici: Gasp resta sempre con un triennale, prolungato di anno in anno, ovviamente con ritocchi delle cifre verso l’alto.

Nei giorni scorsi Antonio e Luca Percassi hanno ribadito pubblicamente che il mister è fuori mercato e del resto lo stesso Gasperini ha sempre fatto intendere di voler continuare la scalata verso l’alto con la Dea. Con cui ha vinto il 53% delle partite, 127 vittorie in 239 gare ufficiali tra campionato e coppe varie, con tre terzi posti, un quarto e un settimo, due finali di coppa Italia, una media punti di 72, 60, 69, 78 e 78, con cinque qualificazioni europee consecutive e, non dimentichiamolo, i quarti e gli ottavi di Champions nelle due ultime edizioni…