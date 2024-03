Gasperini pre Atalanta Sporting: «Noi vogliamo vincere domani»

Ecco le parole a Sky Sport dell’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini prima della sfida contro lo Sporting Lisbona

Ai microfoni di Sky Sport, l’allenatore dell’Atalanta Gasperini ha voluto parlare così della sfida d’Europa League contro lo Sporting Lisbona.

SPORTING – «Domani sono partite che bisogna giocarsele alla pari. Sono match importanti e particolari. Un match dove dobbiamo vincere, c’è stato grande equilibrio dove non c’è da escludere supplementari e rigori. L’unico piccolo vantaggio è quello di giocare in casa: potevamo vincerla anche a Lisbona, però dobbiamo ripartire da domani. Lo Sporting ci ha messo in difficoltà a Bergamo, quindi bisognerebbe stare molto attenti».

FORMAZIONI – «Noi stiamo giocando tante partite in pochissimi giorni contro squadre di grande valore. Abbiamo la rosa completa e quindi l’Atalanta è pronta a tutto».

CLASSIFICA SECONDO GASPERINI – «La situazione non è malvagia. Affronteremo Fiorentina e Napoli in cui il calendario finale diventa diverso. Sono coinvolte tantissime squadre in pochissimi punti e per noi il fatto di starci dentro è importante».

SCONTRI DIRETTI CON MILAN O ROMA – «Se passassimo il turno sarebbe una questione possibile. Tre squadre su otto ci potrebbe essere qualche possibilità. Speriamo di no (risata ndr)»