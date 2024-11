Parma Atalanta, Gasperini espulso: le proteste del tecnico della Dea valgono un doppio giallo in pochi minuti

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, espulso all’inizio della ripresa contro il Parma: ecco cosa è successo

L’Atalanta non avrà Gian Piero Gasperini in panchina per la prossima gara della Dea contro la Roma. Il tecnico di Grugliasco infatti è stato espulso all’inizio del secondo tempo contro il Parma.

Come riportato da Sky Sport, la miccia è stato un fallo non fischiato all’Atalanta che ha fatto infuriare il tecnico. Proteste contro arbitro e quarto uomo con Manganiello che prima lo ammonisce e poi, pochi secondi dopo, gli sventola anche il secondo giallo.