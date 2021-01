Gasperini sbotta: «Perchè mi chiedete sempre di chi non gioca? Lammers rimane» – VIDEO

Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Cagliari in Coppa Italia. Le sue parole

Gian Piero Gasperini ha sbottato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Cagliari. Il tecnico dell’Atalanta ha risposto piccato a chi gli chiedeva il motivo per il quale Lammers non ha giocato.

«Lammers non ha trovato spazio per via del finale di partita, c’è stata una piega diversa. Avrei voluto metterlo in campo, ma ha Muriel e Zapata davanti. Riuscire a togliere dei minuti a loro è difficile, lì non possiamo scoprirci troppo. Lo scorso anno abbiamo perso Zapata, dobbiamo giocare tanto. Ora giochiamo col Genoa, poi mercoledì e sabato. Poi il turno di Coppa Italia, sono tutte partite difficile. Mi chiedete sempre di chi non gioca, chiedetemi di Muriel ad esempio. Questo giochino va sempre così, è normale trovare sempre chi non gioca. Sembra sempre che ci sia qualcosa che non va, è un giochino storto. È normale che non gioca, ha due giocatori strepitosi davanti, questo non vuol dire che non sia un buon giocatore. Secondo me rimane, non possiamo scoprirci in quel ruolo»