Gattuso si difende: «Ho perso solo 6 partite». Il bilancio a quasi un anno di Rino

Rino Gattuso ha parlato della sua gestione, difendendo il suo operato. Ecco il bilancio dell’allenatore sulla panchina del Milan

«Non si può tornare indietro, dobbiamo migliorare a Milanello, c’è tanta pressione su di noi. Sono qui da quasi un anno, in campionato ho perso sei partite. Sembra che ho perso tutte le partite della mia gestione, spero che questo continui e che i giocatori vengano lasciati stare. Il responsabile sono io e mi sta bene prendere le mazzate, ma abbiamo il dovere di fare meno errori possibili» ha detto Rino Gattuso alla vigilia di Milan-Betis Siviglia. Il tecnico è sotto pressione ma ci tiene a mettere in risalto i numeri della sua gestione, come a dire: non è poi tutto da buttare.

Rino è subentrato a Vincenzo Montella il 27 novembre del 2017. Sono passati 11 mesi e si può tracciare un primo bilancio dell’avventura in rossonero. In effetti Gattuso ha perso 6 partite da quando è alla guida del Milan, due in questa stagione contro Inter e Napoli. Il suo attuale score in campionato è di 15 vittorie, 11 pareggi e, appunto, 6 sconfitte. Il bilancio è completato da 2 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta in Coppa Italia (il ko in finale con la Juve) e da 4 vittorie e 3 sconfitte in Europa League. Lo scorso anno sfiorò la rimonta Champions ma chiuse al sesto posto. Ora è dodicesimo con 12 punti ma con la vittoria nel recupero contro il Genoa salirebbe al quinto posto, a -3 dalla Lazio quarta. Forse non è poi tutto da buttare…