Gattuso, iniziano le contestazioni dei tifosi al tecnico del Marsiglia

Il Marsiglia perde contro il Lione e i tifosi dell’OM sui social iniziano a contestare Gattuso: in tendenza l’hashtag Gattusout

Il Marsiglia di Gattuso ha perso ieri sera contro il Lione. Una sconfitta che allontana il quarto posto, distante ora 6 punti, e che scatena la reazione della piazza marsigliese, una delle più calde della Ligue 1. E come spesso accade, al centro delle polemiche ci finisce il tecnico.

Su Twitter, appena dopo la sconfitta, ha cominciato ad andare in tendenza l’hashtag #Gattusout. Non solo l’ex Milan però, perchè i tifosi hanno individuato negli altri colpevoli il presidente Longoria – in particolare polemiche sul suo stipendio – e il proprietario Frank McCourt. A fine partita il tecnico ha così commentato: «Bisogna essere esigenti, io sono una persona responsabile e non voglio cercare scuse. Penso che non si debba parlare di fortuna o sfortuna. D’altra parte una cosa è certa: è che nessuno ci ha dominato da quando sono arrivato qui».