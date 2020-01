Gattuso: «Non siamo una squadra pensante» VIDEO

Gattuso, l’analisi del tecnico del Napoli dopo la sconfitta subita per mano della Lazio ieri allo stadio Olimpico

Un’altra sconfitta per il Napoli di Gattuso, la seconda consecutiva dopo il ko contro l’Inter- Il tecnico degli azzurri ha fatto la sua analisi in conferenza stampa.

«Dobbiamo essere più bravi a muoverci anche senza palla. Penso che in questo momento non siamo una squadra pensante, in questo momento facciamo gli errori anche perché dobbiamo pensare a tante cose. Molti giocatori hanno giocato un calcio diverso, due anni fa si giocava un calcio pensante. Il problema più grande in questo momento è questo. Io non mi sto tirando fuori, io sono il primo responsabile, io faccio le scelte e oggi è un dato di fatto che non riusciamo a vincere, In questo momento voglio solo pensare a migliorare questa squadra».