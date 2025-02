Gemmi Empoli: «Io al posto di D’Aversa un atto dovuto: siamo in difficoltà, bisogna capire come invertire il trend»

Le parole di Roberto Gemmi, direttore sportivo dell’Empoli, dopo la sconfitta subita dai toscani contro l’Atalanta

Roberto Gemmi ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta dell’Empoli contro l’Atalanta. Di seguito le sue parole.

RIFLESSIONI SULL’ALLENATORE – «Essere qui un atto dovuto, in un momento difficoltà come questo. Dobbiamo essere bravi a compattare e capire come uscire da questo trend. Il mister sta facendo un gran lavoro, i risultati non lo stanno aiutando ma lo vediamo quotidianamente e siamo convinti di poter andare avanti. Essendo testardi sul lavoro, possiamo trovare una via di fuga».

INFORTUNI – «Abbiamo 10 infortunati, all’Empoli toglie qualcosa. Qualcuno ha giocato anche in ruoli alternativi, facendo il massimo. Dobbiamo tutti dare di più e il primo sono io. L’unico strumento è compattarci e lavorare, più di prima e meglio di prima».

CAMPANIELLO – «Speravo di raccontare di lui in un altro momento. E’ merito della società, il mister lo vede bene e ci lavora tanto. Il giusto premio per un ragazzo, è ancora all’inizio e non dobbiamo sbagliare tempi e modi delle scelte per il suo futuro. Per me può avere un profilo molto alto, ma lasciamolo crescere».