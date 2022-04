Genoa, 777 Partners non si ferma: vicino l’acquisto del Red Star Fc, società che milita nella terza divisione francese

Il fondo 777 Partners, proprietario del Genoa, continua ad investire del mondo nel calcio. Dopo il Grifone, il Vasco Da Gama e lo Standard Liegi la società americana è vicina ad acquisire anche il Red Star Fc, società parigina che milita in terza divisione francese

Josh Wander, cofondatore della società, ha già parlato dell’investimento imminente: «Per 777 Partners è un grande piacere far parte della storia del Red Star FC. Il club ha un’identità unica nel mondo del calcio ed è un onore aiutare a costruire il suo futuro rispettando le sue tradizioni. Come custode della storia del club, Patrice Haddad ha svolto un lavoro eccezionale e siamo lieti di lavorare al suo fianco per continuare nello sviluppo del club».