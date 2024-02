De Luca regala il pareggio nel finale: Genoa Atalanta 2013-2014

Il pareggio nel finale di Giuseppe De Luca ai danni del Genoa, portando l’Atalanta ad un punto importante verso la salvezza

L’Atalanta fino a qualche anno fa considerava un punto lontano dal Comunale come un passo importante verso la salvezza, anche se raggiunto con all’ultimo momento: dove gran parte del merito veniva dato al singolo più che alla squadra. Nel 2014 successe proprio questo, con Giuseppe De Luca a portare nel finale un pareggio decisivo.

Genoa Atalanta di quell’anno vede due squadre alla ricerca di una reazione: gli uomini di Gasperini (allora tecnico rossoblu) per risollevarsi in classifica, quelli di Colantuono per ritornare a fare punti fuori casa. L’inizio è tutta in salita con il grifone all’attacco rendendosi pericoloso con Gilardino e Bertolacci, ma tale mossa viene ribattuta con una conclusione di Denis e un palo di Cigarini.

Nella ripresa è la Dea a farsi più pericolosa sempre con German, ma beffata dal vantaggio del Genoa con Bertolacci che s’inserisce trafiggendo Consigli. L’Atalanta non si arrende fino all’ultimo secondo, e l’incursione del giovane De Luca al 93′ mette la partita sull’1-1 finale: replicando quello che aveva fatto l’anno prima contro la Sampdoria. Un punto importante considerando che l’Atalanta era piena d’infortuni.