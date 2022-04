Genoa, attacco a trazione anteriore: col Cagliari Ekuban e Destro

In vista del match salvezza contro il Cagliari, l’allenatore del Genoa Blessin pensa di schierare una squadra a trazione anteriore

Il Genoa si gioca gran parte della salvezza nel weekend che è alle porte nella fondamentale sfida contro il Cagliari. E contro i sardi, come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’allenatore Blessin pensa a una squadra a trazione anteriore.

A Marassi potrebbero infatti scendere in campo sia Ekuban che Destro, uno al fianco dell’altro in un 4-3-1-2 che vedrebbe poi il ballottaggio sulla trequarti tra Amiri e Melegoni. Grande spinta offensiva per andare a caccia di un successo fondamentale.