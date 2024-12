Genoa, Balotelli convince: arriva la conferma fino a fine stagione, pronto a prendersi più spazio

Le ultime sul futuro di Mario Balotelli con il Genoa dopo le ultime prestazioni sotto la guida di Patrick Vieira. Tutti i dettagli

L’edizione odierna de La Repubblica parla del futuro di Mario Balotelli con il Genoa.

FUTURO BALOTELLI – «Patrick Vieira lo coccola e lo sprona, in attesa di concedergli un minutaggio più importante, anche per far rifiatare Andrea Pinamonti, che rimane l’unico in grado di segnare con continuità (7 gol stagionali). A Empoli il centravanti ex Manchester City potrebbe avere più spazio. Il club è soddisfatto di come sta andando Balotelli, il matrimonio è destinato a proseguire. Il tempo è dalla sua parte, ha bisogno solo di ritrovare il ritmo partita, poi potrà dare man forte al Grifone in modo sempre più determinante».