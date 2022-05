Conferenza stampa Mihajlovic: «Abbiamo mollato, per me è tremendo. Futuro? Vi dico...»

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Genoa

RINGRAZIAMENTI – «Ringrazio tutte le persone che lavorano qui e che ci permettono di allenarci e giocare regolarmente. Ringrazio i tifosi che nonostante la prestazione orrenda contro il Sassuolo ci hanno supportato fino alla fine»

PARTITA – «Tutte le gare sono importanti. Potevamo fare il record di punti e non mi aspettavo quella prestazione domenica scorsa. Per uno come me vedere la squadra che molla è tremendo visto che cerco sempre di dare stimoli e non voglio che mollino. Il Genoa è in B lo sappiamo ma sarà comunque difficile, vogliamo imporre il nostro gioco e finire bene la stagione»

FORMAZIONE – «Difficile saranno gli stessi undici visti contro il Sassuolo. Importante è andare in campo con la testa giusta».

PRIMAVERA – «Domani vengono con noi Amey, Stivanello, Raimondo e Urbanski. La società vuole aggregarli in prima squadra, ma non so se giocheranno»

VOTO – «Io non do i voti, ma abbiamo centrato alcuni obiettivi come la crescita dei giovani, mentre altri meno come i 50 punti e la parte sinistra della classifica».

FUTURO – «Non ho parlato con Saputo ma lo farò oggi o domani. Non ho nessun tipo di problema, ma vedremo cosa uscirà dall’incontro».

SCUDETTO – «L’Inter per me è la squadra più forte, il Milan la più continua, il Napoli forse la più fantasiosa. Sarebbe stato bello se l’avesse vinto il Napoli. Tra Milan e Inter non ho preferenze. Rivelazioni? Dico Leao e Perisic, oltre a Brozovic».