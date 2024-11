Genoa Cagliari, si avvicina la sfida: Nicola ritrova due pedine fondamentali! Le ultimissime

Genoa Cagliari, si avvicina la sfida di Serie A in programma dopo la sosta: Nicola ritrova due pedine fondamentali! Le ultime

Il Cagliari di Davide Nicola nell’ultimo match di campionato ha pareggiato 3-3 alla Unipol Domus contro il Milan di Paulo Fonseca. Una buona prestazione dei rossoblù nella dodicesima giornata del campionato di Serie A 2024/2025.

Per la prossima partita col Genoa, in programma domenica 24 alle 12.30 a Marassi, però torneranno disponibili alcuni elementi importanti per il tecnico Nicola: il difensore colombiano Yerry Mina e Michel Adopo, squalificati nell’undicesima giornata contro la Lazio allo Stadio Olimpico.