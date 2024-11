Genoa Como, Fabregas: «Ecco cosa ci vuole contro i rossoblu»

Il tecnico del Como è intervenuto per parlare della sfida contro il Genoa, valevole per il campionato di Serie A

Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha parlato della sfida valida per il 12esimo turno di campionato di Serie A contro il Genoa. Ecco le analisi dell’ex calciatore dell’Arsenal sulla sfida con i rossoblu.

FABREGAS – «Il Genoa è una squadra forte dal punto di vista fisico e che pratica un gioco offensivo con verticalizzazioni veloci. Dopo la vittoria di Parma vorranno vincere anche tra le mura amiche. Per noi sarà una partita difficile che dovremo affrontare con la massima attenzione e mettere in campo quella fame e aggressività agonistica che ci sono mancate nelle ultime gare. Mister Gilardino sta lavorando molto bene, ha portato il Genoa in Serie A e questo significa molto»

Il mister analizza anche la situazione dopo le tre sconfitte consecutive.

“Noi siamo un gruppo con tanti giocatori nuovi rispetto allo scorso anno e dobbiamo crescere. Dobbiamo imparare dagli errori e lavorare insieme per non commetterli. Certo quando i risultati non arrivano nell’ambiente ci può essere pessimismo così come, quando si vince e i risultati arrivano c’è euforia, ma dobbiamo essere tutti uniti squadra e tifosi e remare tutti dalla stessa parte soprattutto in momenti delicati come questo. Sono nel mondo del calcio da tanti anni e conosco questi momenti, dobbiamo e possiamo superarli insieme”.