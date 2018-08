Genoa-Empoli, Gradinata Nord in silenzio per 43 minuti. Poi il boato, i brividi e le lacrime – VIDEO

Il boato dopo 43 minuti di silenzio in Genoa-Empoli. I tifosi rossoblù hanno onorato al meglio le 43 vittime della tragedia del Ponte Morandi

«In silenzio per ‘Te’ ferita 43 volte al cuore» recitava uno striscione esposto dalla Gradinata Nord del Genoa. I tifosi rossoblù hanno deciso di onorare con 43 minuti di rispettoso silenzio le 43 vittime della tragedia che ha colpito la città di Genova nelle scorse settimane con 43 persone che hanno perso la vittima per il crollo del Ponte Morandi. Un’iniziativa lodevole degli ultras rossoblù, apprezzata anche sui social. Dopo 43 minuti di silenzio è arrivato un lungo applauso e poi il boato: «Genoa, Genoa». Momenti emozionanti durante Genoa-Empoli. Momenti da brividi con momenti di commozione.

La formazione di Davide Ballardini, all’esordio stagionale dopo il rinvio della prima sfida stagionale contro il Milan, ha trovato la vittoria contro un Empoli tenace, capace di non uscire mai dalla partita, nonostante il doppio svantaggio arrivato dopo i gol degli esordienti Piatek e Kouamé ma la gara, in sé, contava veramente poco. I rossoblù però volevano dedicare una piccola gioia alle famiglie scomparse. Una vittoria dedicata, naturalmente, alle vittime. Anche il calcio, nel suo piccolo, dà il suo contributo e prova a ripartire dopo l’immane tragedia. I tifosi del Grifone hanno inoltre ringraziato tutte le persone che sono state vicino ai genovesi in questi giorni difficili. La solidarietà non ha confini e non ha colori.