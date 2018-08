Genoa a trazione anteriore: ecco la nuova idea di Ballardini

Davide Ballardini pensa a un Genoa a trazione anteriore con due riferimenti offensivi come Favilli e Piatek in vista di Genoa-Empoli

Il Genoa è una delle 4 squadre a non aver ancora esordito nella nuova Serie A 2018/2019. Il club rossoblù non è sceso in campo contro il Milan, a San Siro, per commemorare le vittime della tragedia di Genova e ora prepara il debutto in campionato a Marassi contro l’Empoli di Andreazzoli, reduce dalla vittoria interna contro il Cagliari. Il tecnico del Genoa, Davide Ballardini, sta pensando a delle novità in vista della sfida con gli empolesi e, in caso di esperimento riuscito, anche in vista della stagione. L’allenatore potrebbe cambiare volto al suo Grifo in occasione di Genoa-Empoli, puntando a una formazione con tre punte, con due veri numeri 9 al centro dell’attacco.

L’ultima idea di Davide Ballardini infatti porta a una soluzione inedita per il reparto offensivo rossoblù con bomber Piatek, nuovo centravanti del Grifone, al fianco dell’altro nuovo arrivato, Andrea Favilli. Due attaccanti di peso, entrambi molto abili nel gioco aereo, pronti a battagliare in area di rigore, magari con il supporto di un attaccante ‘leggero’ e di qualità come Goran Pandev o come Kouamè. Il Genoa potrebbe scendere in campo con il 3-5-2 ma anche con il 3-4-1-2, con una soluzione maggiormente offensiva che prevede l’utilizzo del trequartista: in quel caso potrebbe essere schierato dietro alle due punte Piatek-Favilli (Lapadula è sul mercato e al momento è indietro nelle gerarchie) uno tra Pandev, Kouamé ma anche Medeiros. Nasce il nuovo Genoa a trazione anteriore: Ballardini punta sul doppio 9.