Genoa, tifosi in silenzio 43 minuti per le vittime del Ponte Morandi

I tifosi del Genoa ricorderanno le vittime del Ponte Morandi nel corso della sfida contro l’Empoli: in programma 43 minuti di silenzio

Genova scossa per la tragedia dello scorso 14 agosto 2018, con il crollo del Ponte Morandi che ha provocato la morte di 43 persone. Genoa e Sampdoria non hanno giocato la prima giornata di Serie A per rispetto verso le vittime e sono pronte a tornare in campo nel weekend. La tifoseria rossoblu, come comunicato da Ultrà e dall’Associazione dei club rossoblu, ha comunicato che verranno osservati 43 minuti di silenzio per ricordare, appunto, le 43 vittime nel corso della sfida contro l’Empoli.

Ecco il comunicato diramato: «Domenica scegliamo la strada del silenzio, nel rispetto di chi ha visto spezzate le proprie vite su quel ponte e della nostra città. Un silenzio assordante di 43 minuti, uno per ogni bambino, lavoratore, studente, papà o mamma che oggi non è più con noi». Continua la nota: «Per i primi 43 minuti le nostre bandiere non sventoleranno, i nostri striscioni capovolti coloreranno lo stadio diversamente e le nostre voci rimarranno silenziose».