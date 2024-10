Genoa Fiorentina 0-1: Gosens porta la Viola al terzo posto! - Calcio News 24

Al Marassi il match valido per la 10ª giornata di Serie A tra Genoa Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE

La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Genoa Fiorentina , valevole per la 10ª giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/2025.

SECONDO TEMPO

90′ Miracoloso De Gea su colpo di testa su Vasquez!

72′ Gol Fiorentina – Beltran mette in mezzo e con l’ausilio di un rimpallo la sfera finisce dalle parti di Gosens, abile a mettere dentro per l’1-0 ospite

FINE PRIMO TEMPO

35′ Partita abbastanza equilibrata

23′ SABELLI! Altro diagonale del giocatore del Genoa che per poco non batte De Gea. Padroni di casa sempre in avanti.

14′ MARTIN! Conclusione del giocatore del Genoa. Palla alta sopra la traversa.

8′ OCCASIONE GENOA. Maturro tenta la conclusione. De Gea bravo a bloccare la palla

E’ COMINCIATA GENOA FIORENTINA