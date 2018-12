Genoa, Juric in bilico: sarà decisiva la sfida con la SPAL

Juric in bilico: chiamato a sostituire Ballardini alla guida del Genoa dopo 8 giornate, l’allenatore croato è in discussione.

Continua a fare fatica il Genoa nella gestione Juric. I liguri hanno rimediato contro il Torino la quarta sconfitta sotto la gestione del tecnico croato, e ora la classifica inizia a farsi preoccupante. I rossoblù sono infatti quattordicesimi in graduatoria con 15 punti, e hanno appena 4 lunghezze di vantaggio sul terz’ultimo posto, attualmente occupato dal Bologna. Juric in bilico: per questo la panchina dell’ex centrocampista traballa.

Secondo quanto riporta “La Gazzetta dello Sport”, per il suo futuro sarà decisiva la prossima gara, la sfida casalinga contro la SPAL, in programma al Ferraris il prossimo 9 dicembre alle 18.00 al Ferraris. I numeri, del resto, al momento sono molto negativi: nelle 7 partite in cui ha guidato la squadra, Juric ha ottenuto 4 sconfitte e 3 pareggi, non vincendo finora nemmeno una partita. Nel caso anche contro gli emiliani non dovessero arrivare i 3 punti, è molto probabile che il presidente Preziosi deciderà di cambiare allenatore per la seconda volta in questa stagione.

