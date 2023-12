Genoa-Juve, Rocchi: «Errore chiaro su Malinovskyi, non su Bani»

Genoa-Juve, il designatore arbitrale Rocchi parla così degli episodi da moviola del match: ecco cosa ha detto

Ecco le parole del designatore Gianluca Rocchi, che ad Open Var ha così analizzato gli episodi da moviola di Genoa–Juve. Le dichiarazioni.

LE PAROLE – «Perché dobbiamo fermare un arbitro che ha azzeccato prima 45 episodi? Sbaglia una volta un arbitro o un Var, è un concetto che va superato e non vorrei sentirlo dire. L’errore chiaro è l’espulsione di Malinovskyi, su questo argomento cerchiamo di essere molto chiari e ho chiesto di essere molto duri con cui mette a rischio l’incolumità. Non possiamo fare sconti. Gli altri sono episodi da campo, sono decisioni che potevano essere gestite diversamente ma non sono due errori chiaro».