Genoa Juventus, INCIDENTE in SALA VAR: ecco COS'È SUCCESSO

Prima del fischio d’inizio tra Genoa Juventus c’è stato un imprevisto in sala Var: ecco la dinamica

Manca sempre meno all’inizio di Genoa Juventus, gara valevole per la settima giornata di Serie A. Allo stadio Ferraris c’è stato però bisogno dell’intervento dei pompieri come spiega Sky Sport.

In poche parole, è esplosa la batteria che alimenta il Var e dunque c’è stata anche la paura che la partita non potesse disputarsi. Detto ciò, ora come ora la situazione è rientrata e la gara non è a rischio.