Genoa, Matuzalem: «La salvezza? Solo vincendo il derby...»

L’ex centrocampista del Genoa Matuzalem ha parlato dell’obiettivo salvezza del Grifone in vista anche del derby

Francelino Matuzalem, ex calciatore del Genoa, ha fatto il punto sul Derby della Lanterna contro la Sampdoria: le sue parole a Il SecoloXIX.

DERBY DA PROTAGONISTA – «Eravamo con una brutta classifica, avevamo bisogno di fare punti. Proprio come il Genoa di adesso. Andammo sotto nel primo tempo con la punizione di Eder, non ci potevamo permettere di perdere. E allora ci buttammo avanti, arrivò il mio gol e vidi la Nord che veniva giù».

GENOA NEL CUORE – «In Italia ho girato almeno una decina di squadre, con la Lazio ho vinto due trofei. Ma quell’anno e mezzo al Genoa è stato speciale, magico. Ancora adesso i tifosi si ricordano di me, mi scrivono, mi cercano. E quei mesi sono un bel ricordo, tanto che mi sono tatuato la maglia del Genoa sulla mano. È l’unica squadra di cui mi sono tatuato un simbolo».

PARTITE DEL GRIFONE – «Da tifoso devo dire che la situazione è molto difficile, la squadra è poco equilibrata: subisce poco adesso, è vero, ma segna anche molto poco. Ci sono tanti giovani, non è facile salvarsi. Ma io sono fiducioso».

SALVEZZA – «Vincendo il derby. Aiuterebbe parecchio, darebbe ancora più entusiasmo, ancora più carica. Ripeto, per me si può fare. E la squadra deve crederci, come ci stanno credendo i tifosi».

