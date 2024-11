Genoa, multa salata per il club: la stangata del giudice sportivo, ecco il motivo

Genoa, multa salata per i rossoblù dopo il comportamento dei tifosi nella partita contro il Como: la decisone e le motivazioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo ha colpito il Genoa con una multa da 18 mila euro per il comportamento dei tifosi nella 12ª giornata nella partita contro il Como. La decisione dopo il lancio di due fumogeni sul terreno di gioco e anche per aver colpito con delle monetine uno degli assistenti di gioco. Di seguito la decisione del Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, come da comunicato ufficiale.

«Ammenda di € 18.000,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due fumogeni sul terreno di giuoco; per avere inoltre, al 12° del secondo tempo, lanciato in direzione di un Assistente alcune monetine, una delle quali lo colpiva all’altezza della spalla, senza conseguenze lesive, costringendolo ad allontanarsi dalla sua posizione, determinando, pertanto, l’interruzione della gara per circa due minuti; per avere infine, al 47° del secondo tempo, attinto con uno sputo la gamba del medesimo Assistente; sanzioni attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) e c) CGS avendo la Società attivato la procedura di non gradimento dei responsabili dell’accaduto ai sensi dell’art. 27 CGS».