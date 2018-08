Infortunio Sandro, problema muscolare: le ultime

Infortunio Sandro, non arrivano buone notizie per il Genoa: il centrocampista brasiliano salterà le prossime due partite

Infortunio Sandro, tegola per il Genoa di Davide Ballardini. Arrivato in estate dal Benevento, il centrocampista brasiliano è uno dei più attesi in casa rossoblu ma il Grifone dovrà fare a meno delle sue prestazioni a causa di un problema muscolare che lo ha colpito negli ultimi giorni…

L’ex Tottenham salterà quasi sicuramente le prossime due partite: lo staff medico non vuole rischiare ricadute e gli sarà fornito il tempo necessario per recuperare a pieno. Per lui si prospetta un ritorno sul rettangolo verde dopo la sosta delle Nazionali: Bologna nel mirino…