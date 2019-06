Genoa, il rebus Lapadula va risolto: ma c’è il problema del contratto

Genoa, l’arrivo di Pinamonti forza a lavorare in uscita: Lapadula il nodo più difficile da sciogliere. La situazione

Il Genoa abbraccia Pinamonti che diventerà volto del nuovo attacco di Andreazzoli. Ma il Grifone ha necessità di lavorare in uscita, ora ancora di più. L’ingaggio di Lapadula pesa sulle casse dei rossoblù come un macigno (1,5 milioni annui) e la durata del contratto (fino al 2022) non aiuta di certo a lavorare in uscita.

La pista più calda, secondo Gazzetta dello Sport, è quella che porterebbe l’attaccante 29enne al Lecce neopromosso. I salentini cercano un profilo d’esperienza e l’ex Milan potrebbe fare al loro caso. Tuttavia, sarà necessario un ritocco allo stipendio.