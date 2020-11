Genoa, Pellegrini: «Bravi a non mollare, giocato da squadra»

«È stata una partita difficile, è sempre un derby. Siamo stati bravi noi a non mollare, a saper soffrire. Ci ha dato una grande carica quello che abbiamo dovuto digerire in questo periodo per colpa nostra e del Coronavirus. Siamo stati bravi a sfruttare le occasioni, a giocare da squadra e da famiglia».

LEGGI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI SU SAMPNEWS24