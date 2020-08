Genoa, si prova a piazzare i colpi Masina e Rincon

Il Genoa sarebbe interessato all’acquisto di Adam Masina del Watford e Tomas Rincon del Torino secondo Gianluca Di Marzio

Il neo direttore sportivo del Genoa, Daniele Faggiano, si è subito messo al lavoro sul mercato per cercare di rinforzare la rosa in vista per la prossima stagione.

I primi due obiettivi sarebbero Adam Masina, ex difensore del Bologna e attualmente in forza al Watford, e Tomas Rincon, centrocampista del Torino. Il giocatore granata ha già alle spalle un’esperienza con il Genoa dal 2014 al 2017.