Genoa, tutti pazzi per Dragusin: ecco le pretendenti

Genoa, molte pretendenti a Radu Dragusin, difensore rivelazione dei rossoblu: si parte da 25 milioni, ma non parte a gennaio

Radu Dragusin sta emergendo come una delle rivelazioni della Serie A. Il difensore del Genoa, si è distinto per le sue prestazioni, attirando l’attenzione di vari club sia in Italia che all’estero.

Secondo Mundo Deportivo, il Barcellona è seriamente interessato e sta competendo con Tottenham, Newcastle, Milan, Atalanta, Napoli e Inter, tutti club che lo seguono da tempo. Il Grifone lo valuta non meno di 25 milioni di euro, ma al momento non è propenso a cederlo durante la finestra di gennaio.