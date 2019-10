Genoa, ufficiale il rinnovo di Kouamè col Grifone: i dettagli

Genoa, Kouamè può festeggiare il rinnovo contrattuale col Grifone. Lo annuncia su Twitter la società che lo rappresenta

Dopo la gioia, per Christian Kouamè, del gol in mezza rovesciata contro il Brescia, il momento piacevole per il giocatore non si arresta qui. Il calciatore del Genoa ha infatti rinnovato il proprio contratto.

Proseguirà, quindi, la sua avventura con la maglia del Grifone. Ad annunciarlo è il profilo Twitter della Pagliari & Minieri – Player Management. L’attaccante è atteso stasera dalla difficile partita contro la Juve.