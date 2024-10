Genoa Undertaker, arriva il tifoso che non ti aspetti... il follow per il grifone - FOTO

Genoa Undertaker, scatta il follow a sorpresa per i rossoblù da parte di un tifoso vip che non ti aspetti: la reazione dei rossoblù

In questi giorni difficili il Genoa cerca di trovare il modo per svoltare una stagione che al momento non sta dando sicurezza a Gilardino: dopo l’arrivo di Balotelli si spera di trovare un nuovo passo e per il morale potrebbe fare bene il nuovo fan che non ti aspetti, Undertaker.

L’ex wrestler infatti ha iniziato a seguire sui social i rossoblù: che possa essere un buon segno o solo un caso? Intanto il social media manager del Grifone ci riporta la sua sorpresa!