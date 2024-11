Genoa Undertaker, il siparietto social con Cagliari e Pescara – FOTO

Undertaker al Genoa, Pully lo sfida e il Pescara… il pomeriggio di interazioni social sui tre club: le immagini

Giornata all’insegna di Undertaker in casa al Genoa: il becchino, leggenda del wrestling è stato il testimonial per il lancio della terza maglia del club, con un look total black con inserti gialli.

𝐔𝐧𝐝𝐞𝐫𝐭𝐚𝐤𝐞𝐫 wearing Genoa 𝐭𝐡𝐢𝐫𝐝 jersey ⚫️🍯 pic.twitter.com/A3UDxHLNHt — Genoa CFC (@GenoaCFC) November 12, 2024

La prima squadra a rispondere sui social è stato il Cagliari, prossimi avversari, che hanno schierato un’immagine di Pully, la mascotte salita alla ribalta delle cronache nelle ultime settimane.

Nella discussione si è inserito anche il Pescara, una delle squadre più attive sui social a livello di meme, ironia e autoironia, che chiamato in causa non si è fatto attendere.