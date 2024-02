Gewiss Stadium, spunta la nuova copertura in Curva Morosini

Continuano i lavori al Gewiss Stadium di Bergamo, e per l’Atalanta è giunto il momento di montare la copertura della Curva Morosini

Novità non soltanto in campo per l’Atalanta, ma anche per quanto riguarda la ristrutturazione della Curva Sud del Gewiss Stadium di Bergamo.

Dopo aver completato lo scheletro, l’Atalanta ha posato la prima parte di copertura, e il risultato è assolutamente straordinario: architettonicamente parlando un gioiello nerazzurro.