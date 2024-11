Ghisolfi: «La Roma deve tornare alle proprie origini, lo pensano anche i Friedkin: ecco perchè abbiamo scelto Ranieri»

Le parole di Florent Ghisolfi, direttore sportivo della Roma, nella conferenza stampa di presentazione di Claudio Ranieri

Florent Ghisolfi è intervenuto nella conferenza stampa di presentazione di Claudio Ranieri alla Roma. Di seguito le parole del direttore sportivo dei giallorossi.

FRIEDKIN – «Parlo a nome della famiglia Friedkin. Credo che la Roma abbia bisogno di tornare alle proprie radici che abbia bisogno di qualcuno che le appartenga. Prima di tutto, è un grande allenatore con esperienza internazionale, e crediamo che sia la persona ideale per aiutarci in questo progetto. Il mister conosce la squadra. Per concludere, non è solo l’allenatore che vi parla, ma anche il futuro dirigente della Roma, che ci aiuterà a costruire il progetto, affiancando la famiglia Friedkin e noi dirigenti».

RANIERI – «È una decisione importante, e questo tipo di decisioni è sempre collettiva. In questo caso, è una decisione collettiva e, alla fine, è soprattutto una decisione del proprietario, la famiglia Friedkin».

OBIETTIVO – «Di fare il possibile, perché arriva in un momento difficile. Si tratterà di rimontare in classifica».

CONVINTO DA RANIERI – «Come ho detto prima, prima di tutto è un uomo di grande umanità. È un uomo che conosce la Roma con tutte le sue valori. È un grande allenatore, ma stiamo anche avviando un nuovo progetto. Con 7 mesi come allenatore e ora dietro questo ruolo di dirigente. E oggi è il momento di avere una visione chiara e di avere un progetto con Mister».

STAGIONE – «Ciò che ho detto prima, diventa una parte centrale del progetto. Da adesso, lavoreremo insieme, mano nella mano. Ovviamente, ci saranno due fasi: questa prima parte come allenatore, come ha appena spiegato, e questa parte dirigenziale che sarà molto, molto importante».

ALTRI ALLENATORI – «Dei no prima di Ranieri? Claudio è la nostra priorità».