Il Napoli potrebbe ritrovare Faouzi Ghoulam nella prossima sfida di campionato contro l’Empoli. Venerdì il possibile esordio

Faouzi Ghoulam è tornato a disposizione di mister Carlo Ancelotti ed è tornato nella lista dei convocati domenica sera, per la gara contro la Roma. Gara combattuta fino all’ultimo, per Faouzi, di ritorno da un altro lungo infortunio, non c’è stato spazio. Il laterale algerino non vede l’ora di tornare in campo e il suo rientro è sempre più vicino. Secondo La Gazzetta dello Sport, il laterale del Napoli, uno dei punti di forza l’anno scorso, prima dell’infortunio, potrebbe giocare uno scampolo di partita venerdì sera nel corso dell’anticipo contro l’Empoli.

Il Napoli di Ancelotti infatti scenderà in campo venerdì sera nell’anticipo della giornata numero 11 del campionato di Serie A. Il giocatore, a un anno di distanza dal suo primo infortunio al ginocchio, potrebbe essere utilizzato per uno scampolo di partita nella sfida di venerdì contro l’Empoli. Venerdì potrebbe esserci un nuovo inizio per Faouzi Ghoulam: il giocatore algerino potrebbe mettersi alle spalle un calvario durato praticamente un anno. Buone notizie dunque per il Napoli e per Ancelotti. Presto il ritorno in campo del laterale algerino, probabile uno scampolo di gara già con l’Empoli.