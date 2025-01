Giaccherini: «Conte mi ha allungato la carriera; al Napoli ho un solo rimpianto»

Le parole di Emanuele Giaccherini, opinionista di DAZN, in qualità di doppio ex della sfida Napoli Juve: «Conte mi ha allungato la carriera»

Emanuele Giaccherini, opinionista di DAZN ha parlato a Il Mattino in qualità di doppio ex della sfida tra Napoli e Juve. Di seguito le sue parole.

CONTE – «Mi ha allungato la carriera. E forse me l’ha resa anche migliore. Il Napoli? Lo considero un grandissimo rimpianto della mia carriera. Quando è arrivata la proposta del Napoli di Sarri dissi subito sì. Sapevo che sarei andato in una piazza passionale, la casa di Maradona. Speravo potesse essere una lunga avventura».

RIMPIANTO – «Mi sarebbe piaciuto essere più protagonista. Non mi rimprovero nulla perché so di aver dato tutto. E per questo per me è stato un po’ inspiegabile. Hamsik, Allan e Zielinski erano grandissimi campioni ma non credo fossero più forti di Pirlo, Marchisio, Vidal e Pogba. Alla Juventus ho fatto 55 partite tra Champions e campionato, a Napoli non ho avuto questa possibilità. Magari anche per un equivoco tattico: facevo il vice Callejon, ma José aveva caratteristiche tattiche diverse».

BICCHIERE MEZZO PIENO – «Ho giocato in un Napoli forte che si è conteso lo scudetto con la Juve per due anni. Avevamo grandissimo talento e qualità. A un certo punto giocavano a memoria. Entravo a metà del secondo tempo e la partita era già finita da un pezzo. Ma mi divertivo tantissimo perché si giocava a uno due tocchi. È stata un’avventura bella anche fuori dal campo con dei tifosi fantastici».