Gila Lazio, IL REAL MADRID insiste per l’acquisto del difensore: COSA FILTRA sul suo futuro del giocatore spagnolo

Come riferito da Il Messaggero, il Real Madrid continua a insistere per riportare alla casa madre Mario Gila. Il difensore in forza alla Lazio, comunque, non è in uscita nei piani di Fabiani.

Nel calciomercato, comunque, tutto potrebbe cambiare da un momento all’altro. La squadra allenata da Ancelotti non ha ancora inviato un’offerta ufficiale alla Lazio ma potrebbe arrivare molto presto.