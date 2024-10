Gilardino: «Il momento è difficile: Balotelli ci può aiutare, ma va accompagnato, non cambierà tutto da solo»

Le parole di Alberto Gilardino, tecnico del Genoa, dopo la sconfitta subita dai rossoblù contro la Lazio in trasferta

Alberto Gilardino ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta del Genoa contro la Lazio: di seguito le sue parole.

PARTITA – «Abbiamo tenuto bene il campo fino al secondo gol: siamo stati in partita e con un ottimo inizio di ripresa. Non siamo stati concreti per qualità e tiri in porta, ma abbiamo fatto la nostra partita. Sapevamo che venire a giocare contro la Lazio era difficile in questo momento di difficoltà, ma i ragazzi hanno dato tutto. Voltiamo pagina e pensiamo alla prossima».

ATTACCO – «Il momento è questo: siamo in difficoltà enorme. Ho detto alla squadra che quest’anno siamo chiamati ad un’impresa difficilissima e devo tirare fuori il 110% dai ragazzi a disposizione e mantenendo lucidità in questi momenti e rimanere aggrappati a ogni singolo momento di ogni singola gara, con gli atteggiamenti e il sacrificio. Queste sono le cose importanti».

BALOTELLI – «Le valutazioni su un giocatore svincolate sono state fatte in questi mesi in base al momento difficile con i tanti infortuni. Andando a visualizzare un giocatore come lui, è normale che se viene a Genova con le motivazioni e la volontà di mettersi in discussione sarà un valore aggiunto. Noi ce lo auguriamo e abbiamo bisogno di un giocatore di personalità, ma so che non potrà risolvere da solo i problemi. Ci sarà un accompagnamento graduale. Negli ultimi giorni non l’ho sentito, mi devono dare conferma del suo arrivo, ma come ho detto prima il valore è quello della squadra: possono giocare i campioni come Strootman o Badelj, ma il valore che conta è quello della squadra e se possiamo compiere un impresa lo faremo solo con le motivazioni, il carattere la tecnica e la tattica della squadra».