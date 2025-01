Gineitis Torino: «Oggi abbiamo dimostrato il nostro carattere»

Le parole di Gvidas Gineitis, centrocampista del Torino, dopo il pareggio ottenuto dai granata in trasferta contro la Fiorentina

Gvidas Gineitis ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio del Torino contro la Fiorentina. Di seguito le sue parole.

«Oggi abbiamo dimostrato il nostro carattere, abbiamo ottenuto un pareggio importante. Cosa ci ha detto il Mister nell’intervallo? Non so cosa abbia detto perché io sono tornato velocemente in campo per riscaldarmi, avrà caricato i ragazzi per provare a riprendere la partita».