Giroud: «Spero di giocare altri 3-5 anni ai massimi livelli»

Olivier Giroud ha parlato del suo stato di forma e delle tempistiche per un suo possibile ritiro

Olivier Giroud non sta vivendo un grandissimo momento al Chelsea, con Lampard con continua a preferirgli Timo Werner. L’attaccante è però tra i perni della Francia di Didier Deschamps e, in una intervista a France Football, ha parlato del suo stato di forma e delle tempistiche per un possibile ritiro.

«Non mi sento sminuito. Quando ci saranno segnali, li sentirò. Sarò lucido quando mi accorgerò di aver perso velocità ed esplosività. Ma spero di averne ancora dai 3 ai 5 anni ai massimi livelli. Questo è l’obiettivo».