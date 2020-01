Giudice Sportivo, due giornate di squalifica a Balotelli. Tutte le sanzioni

Giudice Sportivo, due giornate di squalifica per Mario Balotelli dopo gli insulti all’arbitro. Ecco tutte le sanzioni di giornata

Il Giudice Sportivo si è espresso in merito all’ultima giornata di campionato, la prima del girone di ritorno. Squalificato per due giornate Mario Balotelli, «Per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato; per avere, al 36′ del secondo tempo, all’atto del provvedimento di ammonizione, indirizzato all’Arbitro un’espressione irriguardosa, accompagnata con plateale gestualità».

Fermi per una giornata gli espulsi Bani e Chabot, mentre saranno costretti a saltare il prossimo turno per squalifica Ola Aina, Candreva, Cassata, Dalbert, Pisacane, Rincon, Sansone, Zaccagni.