Giudice Sportivo: Udinese-Salernitana 3-0, un punto di penalizzazione ai campani. Il verdetto sulla gara non disputata

Il Giudice Sportivo si è pronunciato su Udinese-Salernitana, gara non disputata in data 21 dicembre per l’intervento dell’Asl locale. Sanzioni previste dall’articolo 53 NOIF per la mancata disputa della gara in oggetto.

Questo il verdetto: 3-0 a tavolino per i friulani più 1 punto di penalizzazione per i campani a causa del forte sospetto che “l’intervento della Asl sia stato auspicato se non direttamente sollecitato dalla società campana”.