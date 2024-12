Globe Soccer Awards, l’Inter può sorridere: Ausilio vince il premio come miglior direttore sportivo – VIDEO

Globe Soccer Awards, l’Inter può sorridere: Piero Ausilio vince il premio come miglior direttore sportivo del 2024 – VIDEO

A Dubai è andato in scena la 15′ edizione dei Globe Soccer Awards. C’è stata gloria anche per la Serie Am nel corso della cerimonia di premiazione, più in particolare per l’Inter: il ds dei nerazzurri, Piero Ausilio, ha ricevuto un grande riconoscimento che premia il lavoro svolto nell’ultimo anno e non solo. Il dirigente dei nerazzurri è stato eletto come il miglior direttore sportivo del 2024.