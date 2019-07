Godin Inter: quale utilizzo tattico con Conte?

Godin è uno dei principali rinforzi dell’Inter. Come Conte può schierare il difensore sudamericano ex Atletico Madrid

Conte ha confermato la volontà di partire con la difesa a 3, probabilmente per schierare in campo tutti i difensori di grande livello dei nerazzurri. C’è però qualche dubbio sulla funzionalità tattica di Godin nel caso l’Inter giocasse effettivamente a 3 dietro.

L’uruguagio (quasi 34enne) ha sempre giocato come centrale a 4. Soprattutto come terzo, non è detto abbia l’intensità adeguata oggi per effettuare le aggressive marcature preventive che chiede Conte. Inoltre, i difensori del tecnico leccese giocano tanto in verticale e gestiscono il possesso in zone avanzate del campo: Godin in fase di impostazione presenta qualche incognita-