Agente Gosens RIVELA: «Non vedeva l’ora di essere alla Fiorentina. Lo volevano altre DUE squadre, ma mi ha detto QUESTO»

Gianluca Mancini, agente di Robin Gosens, ha parlato a Radio Sportiva dell’esordio con gol del tedesco con la Fiorentina.

RITORNO IN SERIE A – «Alla fine abbiamo scelto la strategia giusta aspettando fino alla fine ed è arrivata la piazza giusta per riportare Robin in Italia. Voleva a tutti i costi rientrare in Serie A, ama il paese. Nei mesi scorsi ci sono state voci e trattative, tanto mercato per lui. C’erano Bologna e Torino prima, poi la Fiorentina e non si dice di no e abbiamo sposato subito il progetto del club di Commisso».

PALLADINO – «E’ un quinto di centrocampo, un giocatore che con Gasperini ha visto i suoi momenti migliori di carriera. Poi con Inzaghi all’Inter ha sempre fatto il suo dovere. Lo scorso anno in Germania, con lo stesso modulo, ha fatto il suo, anche se la squadra meno. Questo ha influito sulle scelte: a livello di club è andata male anche se a livello personale con 8 gol e 5 assist è stato il secondo in Europa dopo Alejandro Grimaldo. La Fiorentina ha fatto un gran colpo secondo me ed è una di quelle che si sono rinforzate di più, soprattutto negli ultimi giorni di trattative».

OBIETTIVI – «Per le Coppe Europee, senza dubbio. Deve essere l’obiettivo minimo, poi Palladino ha dimostrato di avere idee importanti. Ha voluto fortemente Robin e tutti gli altri acquisti. Ha mostrato di avere idee nuove, di fare un calcio innovativo. La Fiorentina può essere la sorpresa di tutto il campionato».

NAZIONALE – «Quando siamo andati via dall’Inter c’erano diverse possibilità, è tornato in Germania anche in ottica Europeo. Voleva farsi vedere maggiormente dal ct, poi i risultati di squadra dell’Union Berlino hanno influito e ora Robin vuole tornare al livello che merita ed è nella squadra giusta per farlo. Nagelsmann è un suo estimatore».

FIORENTINA – «Vado subito, parto oggi, troviamo l’accordo immediatamente, andiamo a firmare! Era stato a Firenze da turista e in trasferta, è stato affascinato dalla città. Due settimane fa, prima dell’idea di trasferirsi in Viola, voleva comprare un casale in Toscana… Era scrittto nel destino».