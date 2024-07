Gosens-Torino, il ds dell’Union Berlino FRENA: «NESSUNA offerta, sono solo VOCI»

Le parole di Heldt, direttore sportivo dell’Union Berlino, sul possibile trasferimento di Robin Gosens al Torino

Heldt, direttore sportivo dell’Union Berlino, ha parlato a n-tv.de del possibile trasferimento di Robin Gosens al Torino.

PAROLE – «Robin ha un contratto e si sta allenando non ci sono offerte concrete per lui. Credo che quello che dicono i vari esperti di mercato siano semplicemente voci in questa fase di mercato e non replico nemmeno, non ha senso per noi dare adito a queste voci. So che è entusiasmante parlare di mercato ma quello che conta per noi è orientarci su quello su cui stiamo lavorando attualmente».