Gran Galà del Calcio 2019: la diretta live dell’evento durante il quale il calcio italiano assegnerà i suoi riconoscimenti per la stagione 2018/19

Occhi puntati su Parigi, dove si terrà la cerimonia di premiazione del Pallone d’Oro, ma non solo. Questa sera, a partire dalle ore 19:45, il Megawatt Court di Milano ospita il Gran Galà del Calcio 2019 promosso dall’AIC. Conduce l’evento Diletta Leotta.

Tanti i riconoscimenti in programma: dal miglior undici della Serie A maschile e femminile, passando per i migliori interpreti per ogni ruolo oltre ai migliori giocatori in assoluto del campionato 2018/19, fino ad arrivare al miglior tecnico, al miglior arbitro e alla giovane rivelazione della Serie B.

Una giuria selezionata, composta da calciatori e calciatrici di Serie A, allenatori, arbitri, giornalisti, commissario tecnico ed ex commissari tecnici della Nazionale italiana, assegnerà i titoli. Ci sarà spazio anche per scoprire il goal più bello per il calcio maschile e femminile dello scorso anno, scelti dai tifosi.

Gran Galà del Calcio 2019: la diretta

Ore 21.35 – Dichiarazioni importanti di Fabio Paratici sul futuro di Cristiano Ronaldo in bianconero:

Ore 21.30 – Premio per i gol più belli a Quagliarella per il colpo di tacco contro il Napoli e a Thaisa.

Ore 21.28 – Manuela Giugliano eletta migliore giocatrice

Ore 21.20 – Ecco la TOP 11 della Serie A femminile. Miglior portiere: Laura Giuliani. I migliori difensori: Alia Guagni, Sara Gama, Cecilia Salvai, Elisa Bartoli. Migliori centrocampiste: Aurora Galli, Manuela Giugliano, Valentina Cernoia. Migliori attaccanti: Valentina Giacinti, Ilaria Mauro, Barbara Bonansea.

Ore 21.15 – Parla anche Pjanic, centrocampista della Juventus:

Ore 21.10 – Tocca ora a Percassi, presidente dell'Atalanta, sorpresa della scorsa stagione:

Ore 21.00 – Arrivato anche il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero:

Ore 20.45 – Presente anche l’agente di Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes.

Ore 20.40 – Arrivato anche Fabio Paratici, CFO della Juventus:

Ore 20.30 – Ecco l'intervento di Piero Ausilio, dirigente dell'Inter:

Ore 20.15 – Si presenta anche l'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini:

Ore 20.10 – Giunto anche l'arbitro Rocchi alla serata di premiazione:

Ore 20.05 – Arrivato anche il centrocampista del Brescia Sandro Tonali:

Ore 20.00 – Ha raggiunto il Gran Galà del Calcio anche il ct della Nazionale Roberto Mancini

Ore 19.50 – Tocca quindi a Josip Ilicic:

Ore 19.45 – Il primo ad arrivare è Alexander Kolarov:

Ore 19.30 – Iniziano ad arrivare tutte le stelle del calcio italiano

Premiazione Gran Galà del Calcio 2019: candidati del calcio maschile

PORTIERI: Handanovic, Szczesny, Sirigu.

DIFENSORI: Alex Sandro, Cancelo, Chiellini, Di Lorenzo, Izzo, Kolarov, Koulibaly, Skriniar.

CENTROCAMPISTI: Barella, Fabian Ruiz, Ilicic, Pjanic, Zielinski.

ATTACCANTI: Cristiano Ronaldo, Chiesa, Papu Gomez, Piatek, Quagliarella, Zapata.

ALLENATORI: Allegri, Gasperini, Mihajlovic.

ARBITRI: Mazzoleni, Orsato, Rocchi.

CLUB: Atalanta, Juventus, Lazio.

GIOVANI SERIE B: Bisoli, Castrovilli, Tonali.

Premiazione Gran Galà del Calcio 2019: candidate del calcio femminile

PORTIERI: Giuliani, Marchitelli, Thalmann.

DIFENSORI: Bartoli, Boattin, Gama, Guagni, Salvai, Tortelli.

CENTROCAMPISTI: Bergamaschi, Caruso, Cernoia, Galli, Giugliano, Greggi, Mascarello, Thaisa Moreno.

ATTACCANTI: Bonansea, Bonetti, Bonfantini, Giacinti, Girelli, Mauro.

Premiazione Gran Galà del Calcio 2019: candidati per il gol più bello votato dai tifosi (calcio maschile)

Ciro Immobile (Lazio, Lazio-Napoli 18 agosto 2018)

Javier Pastore (Sampdoria, Roma-Atalanta 27 agosto 2018)

Fabio Quagliarella (Sampdoria, Sampdoria-Napoli 2 settembre 2018)

Gervinho (Parma, Parma-Cagliari, 22 settembre 2018)

Cristiano Ronaldo (Juventus, Empoli-Juventus, 27 ottobre 2018)

Dries Mertens (Napoli, Napoli-Empoli 2 novembre, 2018)

Stephan El Shaarawy (Roma, Roma-Sampdoria, 11 novembre 2018)

Alejandro Gomez (Atalanta, Atalanta-Inter, 11 novembre 2018)

Riccardo Saponara (Sampdoria, Lazio-Sampdoria, 8 dicembre 2018)

Krzysztof Piatek (Milan, Atalanta-Milan, 16 febbraio 2019)

Rolando Mandragora (Udinese, Udinese-Genoa, 30 marzo 2019)

Andrea Belotti (Torino, Torino-Sassuolo, 12 maggio 2019)

Premiazione Gran Galà del Calcio 2019: candidate per il gol più bello votato dai tifosi (calcio femminile)

Dessi Dupuy (Verona, Verona-Fiorentina, 23 settembre 2018)

Ilaria Mauro (Fiorentina, Milan-Fiorentina, 30 settembre 2018)

Thaisa (Milan, Juventus-Milan, 4 novembre 2018)

Valentina Cernoia (Juventus, Juventus-Sassuolo, 1 dicembre 2018)

Lana Clelland (Fiorentina, Florentia-Fiorentina, 2 dicembre 2018)

Daniela Sabatino (Milan, Milan-Pink Bari, 7 gennaio 2019)

Annamaria Serturini (Roma, Roma-Verona, 26 gennaio 2019)

Elisa Bartoli (Roma, Orobica-Roma, 16 febbraio 2019)

Barbara Bonansea (Juventus, Juventus-Milan, 17 febbraio 2019)

Valentina Giacinti (Milan, Milan-Roma, 27 marzo 2019)

Martina Tomaselli (Sassuolo, Sassuolo-Juventus, 27 marzo 2019)

Cristiana Girelli (Juventus, Juventus-Tavagnacco, 14 aprile 2019)